Sandra Barneda presenta su nuevo proyecto: "Soy feminista, lesbiana y de izquierdas"

"No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión así que me hago youtuber. Estoy harta de pasar de puntillas por las cosas. Soy intensa. Te voy a mostrar lo que soy y lo que me interesa, el mundo de la mujer, por supuesto", ha comentado Sandra Barneda en su primer vídeo como youtuber, a la vez que se ha definido como: "mujer, feminista, lesbiana y de izquierdas".