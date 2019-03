Nagore explica el motivo de su drástica decisión: "Voy a estar tres días sin comer"

La asesora del amor en ' Mujeres y hombres y viceversa ' ha comentado a todos sus seguidores el plan 'detox' que va ha realizar durante tres días para depurar todo su organismo. Nagore Robles estará durante ese tiempo sin comer y ha explicado que no lo hace para adelgazar.

Nagore quiere estar muy saludable y por eso ha querido realizar un "ayuno" con el que depurar todo su organismo dejando de comer cómida sólida durante tres días. Su dieta se basa en tomar dos zumos de frutas y verduras al día con un caldo de cena y los primeros síntomas ya han hecho mella en su cuerpo: "He decidido hacer tres días de ayuno, tres días sin comer. Os presento a mi cena. De momento, mi primer día lo he pasado con dolor de cabeza y ya os iré contando porqué son estos síntomas, pero me siento bien y fuerte".