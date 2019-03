Ruth Basauri 'MyH' estalla contra su exnovio Ricky: "Tengo un conflicto en mi cabeza"

Todo ha comenzado por unos 'stories' de Instagram, en los que Ruth Basauri ha confesado lo siguiente: "Tengo un conflicto en mi mente, que realmente me da igual, pero quería preguntároslo a vosotros para ver si me podéis dar algún tipo de solución".

A continuación, la extronista de 'Mujeres y Hombres' ha explicado el motivo por el que estaba haciendo esta consulta en Instagram: "El otro día puse una foto, que la puse mal y me arrepentí y la borré. La foto decía: 'mi ex se ha vuelto una pulga y va de perra en perra', pero realmente ellas no tienen nada que ver. El pulga es él".