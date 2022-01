Sandra Pica sufrió una recaída en la bulimia al enterarse de las infidelidades de Tom Brusse

La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de la recaída que sufrió por culpa de las infidelidades de Tom Bruss

Sandra Pica ha contado en una entrevista para 'Lecturas' su relación con la bulimia, una enfermedad que le llevó hace unos meses a perder el control de sí misma. Precisamente, la que fuera tentadora en 'La isla de las tentaciones' sufrió una recaída al enterarse de las infidelidades de Tom Brusse. Así lo ha explicado en una exclusiva que ha concedido para dicha cabecera.

Pero no es la primera vez que habla públicamente de la lucha que lleva librando desde hace un tiempo porque duurante su estancia en 'Secret Story', en la que ha encontrado el amor junto a Julen de la Guerra, la extentadora ya hizo público su mayor secreto: sufrió bulimia en su adolescencia.

Esta enfermedad lleva años acompañando a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que "siempre hay que estar de guardia" ante cosas así. La catalana continúa luchando contra su Trastorno de la Conducta Alimenticia (TCA) y la última vez que tuvo que hacerle frente fue hace tan solo unos meses. Su ruptura con Tom y enterarse de que este le había sido infiel llevó a la influencer a obsesionarse de nuevo con su peso. Algo que ha contado ella misma en una entrevista en exclusiva que ha concedido para la revista 'Lecturas'.

Sandra ha asegurado que, aunque en esta ocasión no llegó a tocar fondo de nuevo, sí que llegó a perder 9 kilos en un mes. "Me pesaba dos veces al día. Empecé a pensar otra vez que era mi cuerpo. Cuando me pasa algo malo, me viene la inseguridad y pienso que soy yo", explica sobre las dificultades que tiene a la hora de enfrentarse a los problemas por culpa de este trastorno de salud mental y de alimentación.

La joven ha contado además cómo con tan solo 15 años fue capaz de ocultar su enfermedad a su familia "hasta que me dio una bajada de azúcar y me tuvieron que llevar al hospital". Unas duras palabras que la ex de Tom Brusse recuerda ahora con dolor. "Ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta de que nada más acabar de comer me iba al baño. Si un día me daba la ansiedad, me daba atracones", confiesa a la mencionada revista mientras asegura que "el trauma no se pasa nunca".

