Tom se ha enfrentando al 'puente de las emociones'

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto en canal con Lara Álvarez

El concursante ha admitido que engañó a Sandra Pica con otra persona

Tom Brusse se ha enfrentado en 'Supervivientes 2021' al 'puente de las emociones'. El concursante se ha abierto en canal y ha recordado junto a Lara Álvarez alguno de los capítulos más oscuros de su vida, como su traición a Melyssa en 'La isla de las tentaciones' o la muerte de su madre.

"He traicionado a varias personas. Lo hemos visto todos, en mis situaciones amorosas. Hace un año traicioné a Melyssa con Sandra. Hablar de este tema es muy complicado para mí porque Melyssa siempre ha dado todo por mí, ha hecho muchísimas cosas por mí y le he traicionado delante de millones de personas. La dejé por Sandra porque pensé en mí, quería algo nuevo. Igual no tenía que haberlo hecho de esa manera. Yo antes no traicionaba a nadie. No sé lo que me pasó", ha dicho al pasar por el peldaño llamado traición sin poder evitar romper a llorar.

"He traicionado a Sandra también, cuando ella también me daba todo. Es que no entiendo lo que me pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle amor, yo no, voy a mi bola y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Le he traicionado con Melyssa al volver de la isla y hace poco le he sido infiel", ha confesado.

Tom Brusse: "Perdí a mi madre sin haber estado con ella al 100%"

El exparticipante de 'La casa fuerte' también ha hablado de lo mucho que se arrepiente de haber hecho daño a su familia. "He hecho sufrir a mi familia por mis actos. Iba a mi bola, no les hacía caso. Siempre he tenido esa culpa de no estar tanto con mi madre, porque de joven hacía cosas que un hijo no puede hacer. Salía siempre de fiesta, no estudiaba. Nunca estaba con ellos…siempre con mis amigos", cuenta arrepentido.

"Cuando pierdes a tu madre y no has estado al 100% con ella... Es que no paro de culparme por todo. He hecho cosas tan feas en mi vida… no me siento orgulloso de mí mismo. No he sido un buen hijo. A veces pienso mucho pero no con el corazón, soy demasiado egoísta, pienso demasiado en mí. Aquí me he dado cuenta de que tengo que pensar con el corazón. Lo tengo todo, pero no tenía corazón. Nada me afectaba, nada me hacía daño. Aquí me he dado cuenta de que podía cambiar muchísimo", explica.