Un nuevo secreto ha salido a la luz, tras descubrirse el de Cristina Porta el pasado martes . Dani y Jesús, de 'Gemeliers' lo tenían claro y decidieron apostar porque el misterio "en la infancia me llamaban bola de sebo con patas" pertenece a Sandra Pica .

A través del vídeo Sandra confirma que los cantantes han adivinado otro secreto: "Padecí bulimia, en la infancia me llamaban bola de sebo con patas", teniendo que dar su única esfera a los hermanos, que ya acumulan cuatro, aunque a ella no le ha importado en exceso: "Me alegra perder la esfera con ellos, quería perderla para tener mi otro juego".