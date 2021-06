Hace apenas unas horas, ella misma era la encargada de negar su presunta relación con el futbolista canario y expareja de la pretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Es cierto que he estado en Ibiza y es cierto que he estado con un grupo de chicos. Cuando salieron los rumores llamé a Aurah porque no he estado con Jesé. Yo no he engañado a Julen porque no es mi pareja, además, él sabe perfectamente con quién estoy pasando mis vacaciones en Ibiza", aseguraba la exnovia de Tom Brusse en tono tajante.