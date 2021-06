Sandra Pica responde a las acusaciones de Aurah Ruiz: "Es una mentirosa, no he tenido nada con Jesé"

Aurah Ruiz aseguraba este sábado que Jesé le había sido infiel con Sandra Pica

La ex de Tom Brusse ha entrado en directo en 'Socialité' para aclararlo

Sandra Pica ha explicado el verdadero motivo de su viaje a Ibiza

Si el sábado era Aurah Ruiz la que se ponía en contacto con ‘Socialité’ para contar que Jesé, su pareja, había organizado una fiesta en una villa de Ibiza que había tenido un affaire con Sandra Pica. Este domingo era la ex de Tom Brusse la que rompía su silencio para aclararlo todo.

Sandra Pica responde muy tajante a Aurah Ruiz

La ex de Tom Brusse y nueva ilusión de Julen de la Guerra, Sandra Pica, ha entrado en directo en ‘Socialité’ para hablar con Nuria Marín y aclarar si, como dijo Aurah Ruiz, ha tenido una relación con Jesé en una villa en Ibiza.

Sandra Pica lo ha negado tajantemente, ha declarado que Aurah es una "mentirosa" y asegura que al futbolista lo ha visto solo una vez en la vida: “Con Jesé jamás he tenido nada. Jamás me ha escrito. Jamás lo he visto, excepto el día que fue a recoger a Aurah a su salida de ‘La Casa Fuerte 2’. Yo no he pisado esa villa”, explicaba.

La que fuera tentadora de Tom Brusse en ‘La isla de las tentaciones’ no entiende nada, ya que ella habló directamente con Aurah Ruiz antes de que la canaria se pusiera en contacto con Socialité. En aquella llamada, Sandra Pica le dijo que ella no había estado en la villa y que le habían comentado que en esa fiesta habían visto a Naia, de ‘LIDLT3’.

“Lo único que me consta es que Jesé está en una villa con amigos (…) Una persona me dijo que el problema de todo este lio es que me habían confundido con Naia porque lleva el pelo corto como yo”, explicaba Sandra Pica en ‘Socialité’.

Sandra Pica aclara su viaje a Ibiza

Después de negar cualquier tipo de relación con Jesé Rodríguez, Sandra Pica ha explicado que ella viajó a Ibiza con una de sus mejores amigas. Ha aclarado que estuvo en una fiesta con doce personas, pero que en ella no ocurrió absolutamente nada.

“No ha habido ninguna infidelidad y me lo he pasado de maravilla (…) Estoy conociendo a Julen y no me iría de vacaciones ni a acostarme con otra persona mientras alguien me está esperando en Madrid”, aclaraba Sandra Pica.

Sandra Pica manda un mensaje a Aurah Ruiz

La ex de Tom Brusse ha aprovechado su conexión en directo en ‘Socialité’ para dar un consejo a Aurah Ruiz: “Creo que tiene derecho a ser feliz, pero creo que con esta persona no lo va a conseguir”, decía Sandra Pica.