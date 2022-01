La vida familiar de Santi Millán: su pareja de hace más de 20 años y sus dos hijos adolescentes

Santi Millán es uno de los rostros más queridos (y más desconocidos) de Mediaset. El presentador de 'Got Talent' es bastante celoso de su vida privada y rara vez comparte con sus seguidores aspectos que puedan comprometer a la misma. Una norma que rompía el mismo durante su visita a Etiopía con Jesús Calleja , donde el intérprete se abrió como nunca para hablar por primera vez de su familia en televisión. Pero ¿ cómo es realmente Santi Millán detrás de las cámaras ?

Me lo dijo Pérez, Cuestión de Sexo, 7 vidas, Frágiles, El chiringuito de Pepe… En el currículum del intérprete se encuentran grandes producciones televisivas, aunque también teatrales y cinematográficas. En este aspecto destacan respectivamente las cubanas o Amor idiota, entre otras muchas obras. Por supuesto, los programas de televisión, donde no podemos olvidar su trabajo en 'Got Talent'. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones y en su casa puede presumir de tener en la estantería un Premio de la Unión de Actores y un Fotograma de Plata.