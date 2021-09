Con septiembre toca volver al trabajo. Tras un largo verano de playas, picnic en piscinas o en el campo, posados bronceados de más y de probar muchos helados, la vuelta al cole se ha hecho realidad . Toca ahora el turno de los uniformes, cuadernos, libros de texto, de los horarios y propuestas para el nuevo curso. Vamos, la clásica imagen de nuestros famosos llevando a sus hijos de la mano hasta la puerta del cole. Sin embargo, todos tenemos un pasado. Fuimos niños, unos con cara de ángel y otros no tanto. Sí, aunque se vea lejano, nuestros telecinqueros también fueron pequeños y regresaron a las aulas después del verano.

Si ahora los rostros más famosos de Telecinco entienden el mes de septiembre como el del retorno a la rutina, en el que se disparan las altas en los gimnasios para quitarse los kilitos de más del verano o en el que se lanzan con cambios de look (el primero ha sido Diego Matamoros) para sorprender al otoño, hubo un día en el que nuestros famosos no pensaron en nada de eso. Su prioridad era encontrarse con los amigos y no temían para nada al despertador de las mañanas. ¡Al revés, deseaban que sonara bien alto!