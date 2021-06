Con su peculiar baile a partir de contorsiones, Antonio Garrido Muñoz, más conocido como El Tekila, ganó la segunda edición de 'Got Talent' . El artista extremeño se llevó el premio de 25.000 euros, un coche y también una ovación tan grande que él mismo no podía creerse lo que estaba viviendo. Su estilo propio y sus movimientos corporales a golpe de rock fueron un descubrimiento para el público que quiso hacerle ganador en una edición en la que el televoto tuvo un papel fundamental, aunque eso provocase el enfado en directo de Risto Mejide .

Lo suyo es difícil de olvidar. Su victoria también le pilló a él por sorpresa. El bailarín extremeño, enfundado en un traje rojo, lo dio todo con sus piruetas por el suelo. A partir de ahí se convirtió en el talento más buscado de España y él en repetidas ocasiones decía lo orgulloso que estaba de haber logrado ese título: "Ser ganador de 'Got Talent España' es muy grande. Creo que, aparte de artísticamente, he ganado por ser una persona humilde, en mi tierra soy muy querido, he correteado toda Extremadura...".

Y a esa tierra a la que tanto nombraba en el concurso regresó tras su victoria como si no hubiese pasado nada. Casi cuatro años después de haber ganado 'Got Talent', El Tekila sigue con su vida de siempre. En su querido pueblo de Los Santos de Maimona (Badajoz) no olvidan su proeza televisiva. Para ellos sigue siendo su héroe, pero él sigue allí fiel a la que siempre fue su profesión, aunque eso no le haya hecho aparcar ni el baile ni su faceta artística.