En esta nueva aventura que le ha enganchado del cine, la intérprete se está atreviendo con todo. "En el futuro no sé dónde estaré porque esta profesión, si algo tiene de malo, es la inestabilidad, pero sé que esto es lo que me gusta y lo que quiero hacer", ha asegurado en una entrevista que dio a la revista '¡HOLA!' . Por lo que mientras el baile siga, ella está decidida a no salir de la pista y a lanzarse a por nuevos retos.

Uno de los últimos le ha llevado a estar en el videoclip del cantante Alfred García, 'Toro de cristal' , dirigido por Eduardo Casanova. Otra experiencia más para su currículum de la que ha aprendido y que le ha regalado esta profesión que inició con tan solo diez años. "Al principio era un juego, no valoras o no entiendes el trabajo que lleva cada plano, cada toma que se rueda… pero en cuanto creces un poco y lo ves como un trabajo, como un equipo remando en la misma dirección, todo cambia".

En su vida personal, la actriz que dio vida a Yoli en 'Los Serrano' está a punto de convertirse en tía y este acontecimiento la tiene tan ilusionada que no ha dudado en mostrarlo abiertamente: "Aún no has nacido y ya me tienes loca Narel", son sus palabras publicadas en su última publicación de Instagram junto a una bonita imagen en la que aparece junto a su hermana y el dibujo que esta le ha hecho en su abultada barriguita.