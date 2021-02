Ha pasado más de una década desde que ‘ Los Serrano ’ emitiera su último episodio, ese en el que se desvelaba que todo había sido un sueño del patriarca de la familia, Diego Serrano (Antonio Resines). A pesar del polémico capítulo final, la serie de Telecinco marcó un antes y un después en toda una generación, que, semana tras semana, encendía el televisor para no perderse las aventuras de la original y divertida familia española. Una de las tramas que más atrapó a los fans de la ficción era la protagonizada por Marcos Serrano (Fran Perea) y Eva Capdevilla ( Verónica Sánchez ). El actor malagueño ha continuado compaginando sus dos grandes pasiones, música e interpretación, pero ¿qué fue de la actriz que diera vida a la mayor de las Capdevilla? Analizamos su impactante cambio físico, su vida profesional, sus aficiones ¡y su gran amor!

Verónica Sánchez siempre ha tenido claro a cuál era su sueño y no dudó en ir tras él. Tanto es así que, la andaluza abandonó su ciudad natal, Sevilla, para trasladarse a Madrid y estudiar Arte Dramático.

La sevillana siempre ha sido muy discreta con su vida privada. No obstante, a través de Instagram, Verónica muestra algunos de sus gustos, aficiones y estilo de vida. La actriz de ‘Los Serrano’ no duda en utilizar la plataforma para lanzar importantes mensajes a sus más de de 120.000 ‘followers’ y defender los derechos de la mujer. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la intérprete sale a las calles para unirse a la multitudinaria manifestación feminista.

“8M. Un año más, salimos a la calle (…) Para l@s que aún no entienden por qué salimos cada año a la calle: la mitad de la población mundial reclama los mismos derechos que tiene la otra mitad. Qué loco, ¿no?”, escribía Verónica el pasado 8 de marzo, cuando disfrutó de esta importante fecha rodeada de amigas y, por supuesto, presumió de camiseta con el símbolo de lucha y de un impactante cambio de imagen. Una melena morada que ha seguido luciendo semanas después a la manifestación tal y como podemos ver en diferentes imágenes que ha compartido en sus redes sociales. ¿Exigencias del guion de su nuevo proyecto para su próximo proyecto televisivo? Todo apunto a que sí...

El feminismo no es la única causa en la que está involucrada la andaluza, quien también se unión a la acción colectiva #BLACKOUTTUESDAY para protestar contra el racismo y la brutalidad policial.

Siempre que su agenda se lo permite, la actriz tiene claro en qué invertir su tiempo libre. No todo va a ser leer guiones y una de las grandes pasiones y vías de escape de Sánchez son los libros. Habitualmente comparte con sus seguidores alguna de las lecturas que la han atrapado.

“La suerte de poder pasar el encierro con ella... No abandones a tu mascota. Es tu familia. Y no solo no transmiten el Covid-19 sino que su compañía puede ser tu mejor baza contra la ansiedad por el confinamiento”, escribía Verónica Sánchez, que ha encontrado en Sputnik a la mejor compañera de piso. ¡Y de vida!