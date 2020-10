"Hace poco pasé una de las peores etapas de mi vida, tanto por temas familiares como por presión social. Ese es el motivo por el que no he sido tan regular en redes sociales. Comía fatal, empecé a fumar después de mucho tiempo. Supongo que sufrí ansiedad y algo de depresión. Quería ser honesto con vosotros y no encontraba el momento... Ahora estoy feliz, con ganas de comerme el mundo, como de costumbre. Volver a hacer deporte, comer sano, hacer fotos, viajar y trabajar", se sinceraba antes de reconocer que las redes sociales habían sido en buena parte las culpables de sus problemas emocionales. "Pueden ser lo mejor y lo peor a la vez. La gente es increíble pero también muy mala... Me ha costado quedarme con lo bueno pero, por fin, lo estoy logrando", aseguraba.