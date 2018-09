Sergio Carvajal ha estado inmerso en una espiral de destrucción: "Sufrí ansiedad y depresión"

telecinco.es

El que fuera concursante de 'Supervivientes', que se encuentra disfrutando de los últimos días de verano en compañía de su chica y amigos, se ha sincerado con sus seguidores y ha contado algo que ha tenido dentro durante el último tiempo. En su viaje a Grecia, Sergio Carvajal ha confesado el motivo por el que ha estado ausente en su trabajo como influencer y en redes sociales.

"Hace poco pasé una de las peores etapas de mi vida, tanto por temas familiares como por presión social. Ese es el motivo por el que no he sido tan regular en redes sociales. Comía fatal, empecé a fumar después de mucho tiempo, supongo que sufrí ansiedad y algo de depresión. Quería ser honesto con vosotros y no encontraba el momento". Con estas palabras ha justificado el influencer su ausencia en redes sociales durante los últimos meses a través de sus 'stories' de Instagram.

Tenía que estar bien conmigo mismo y me sentía incapaz de transmitir

Tras haber superado una de sus "peores rachas", el catalán ha asegurado haber recargado las pilas para volver con fuerza e ilusión a su actividad como modelo e influencer. "Ahora estoy feliz, con ganas de comerme el mundo como de costumbre. Volver a hacer deporte, comer sano, hacer fotos, viajar y trabajar", ha comentado. Además, Sergio ha querido reflexionar sobre el poder de las redes y de cómo una persona pública debe gestionar los comentarios y opiniones negativas: "Las redes sociales pueden ser lo mejor y lo peor a la vez. La gente es increíble pero también muy mala".

Me ha costado quedarme con lo bueno pero, por fin lo estoy logrando

tan enamorado como demostró durante el concurso. Hemos podido ver a la pareja juntos y muy cómplices a través de sus redes. Durante esta etapa de cambios, todo apunta a que el modelo se habría refugiado en su chica, la gimnasta Natalia García Timofeeva, de la que sigueHemos podido ver a la pareja juntos y muy cómplices a través de sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Carvajal (@sergiocarvajal7) el 7 Sep, 2018 a las 5:22 PDT

El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido agradecer a sus 'followers' el apoyo y la preocupación durante este tiempo. "Gracias por estos mensajes que me sacan sonrisas, por esos 'likes' valorando mi trabajo, por los clubes de fans y la gente que me hace vídeos. Lo importante de caer es saber levantarse y ha llegado el momento. No podemos evitar que nos pasen cosas malas pero lo que marca la diferencia es cómo las afrontamos".

"Me encantaría poder contestar a cada uno de los que gastáis tiempo de vuestras vidas en enviarme mensajes o comentarme las fotos. Os estoy súper agradecido, de verdad. Ojalá pronto pueda hacer quedadas para devolver tanto cariño. Buenas noches a toda esa gente que me apoya día a día. Aunque no lo diga tan a menudo, habéis cambiado mi vida y los que lleváis tiempo conmigo sois partícipes del gran cambio y os estoy especialmente agradecido. Espero que la familia siga creciendo, os quiero".