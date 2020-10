Ferre ha conseguido dejar a todos en shock con su cambio de look radical. Cuando creíamos que ya no podía sorprendernos más con un cambio de imagen (tras teñirse el pelo de color rosa), el exconcursante de ‘Supervivientes’ se saca el as de la manga y nos deja a cuadros. El también concursante de ‘La casa fuerte’ ha cambiado el color de su pelo apostando por un arriesgado nuevo look.