La Diabetes es una enfermedad del sistema autoinmune que afecta al páncreas , órgano encargado de producir insulina, la hormona que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Si esta no hace bien su función, la glucosa se acumula en sangre y produce hiperglucemia.

"Creí que se me iba. Me quería morir. Estuvo ingresado tres semanas", cuenta contando cómo tuvo que cambiar las rutinas de alimentación de toda su familia. Este cambio de hábitos obligado, tras el que ahora se siente en parte agradecida, fue lo que llevó a la presentadora a adelgazar nada más y nada menos que 12 kilos. "Era una señora gorda", afirma tras enseñar una fotografía de cómo era hace cuatro años, cuando comía sin control y no practicaba ejercicio.