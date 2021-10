Sonsoles Ónega habla sobre la enfermedad de su hijo: "Nos ha condicionado"

A pesar de todo, Sonsoles reconoce que la enfermedad de su retoño le ha condicionado. Gonzalo necesita controlar su alimentación, medir sus niveles de azúcar en sangre varias veces al día y medicarse con insulina, pues su páncreas no es capaz de producir los niveles necesarios de esta hormona por sí mismo.

"Yo he aprendido muchísimo a evitar los procesados. Estoy agradecida, porque este aprendizaje ha sido una parte positiva". "Es que, si no, ¿qué hacemos?", se pregunta mientras también admite que tiene sus "momentos de verlo todo negro y no querer salir de casa".