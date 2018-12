Sonsoles Ónega confiesa lo mal que lo ha pasado con la diabetes de su hijo

Pero esto no es todo, con total sinceridad, Sonsoles Ónega ha confesado el "shock tremendo" que le provocó saber que su hijo Gonzalo tenía diabetes de tipo 1, que se la diagnosticaron en 2016. "A mi hijo le pusimos un monitor de glucosa que me mandaba datos al móvil cada cinco minutos . Me di cuenta que los alimentos que compraba en el supermercado eran veneno. Eso supuso un cambio radical de alimentación. Emprendí una cruzada obsesiva y beligerante contra el azúcar. Mi forma de denunciarlo fue mediante un blog", cuenta.

Sonsoles ha confesado que lo pasó muy mal y que estudió mucho: "Vi que la industria alimentaria nos engaña, es equiparable a las tabaqueras de hace 50 años". Hablando sobre las dificultades de explicarle a su hijo que no puede comer lo mismo que sus amigos, la presentadora de 'Ya es mediodía' ha expresado lo siguiente: "El día del debut diabético de Gonzalo, no me di cuenta, pero ¡a un niño que tenía dos vías en sus brazos, que le estaban metiendo insulina en vena, le dieron chocolate con galletas en un hospital público de Madrid! No lo entiendo. Poco a poco hemos hecho una tarea de concienciación familiar".