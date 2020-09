Steisy estalla contra Aurah Ruiz y protagonizan un enfrentamiento: "Me das pena, has quedado fatal"

El durísimo enfrentamiento entre la extronista de 'MyHyV' y la que fuera concursante de 'GH'

¡La que se ha liado! Después de que Steisy confesara en su canal de 'mtmad' el motivo real por el que está medicándose y ha subido de peso, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explotado en su perfil de Instagram, señalando a Aurah Ruiz como una de las principales responsables de las críticas que recibe a diario por su cambio físico. Algo de lo que la que fuera concursante de 'Gran Hermano' no ha dudado en defenderse, cargando contra la de Granada y explicando toda la verdad detrás de su enemistad.

Todo ha empezado cuando Patricia ha publicado a través de sus 'stories' de Instagram un duro comunicado contra su archienemiga. En su mensaje, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha asegurado que, de los numerosos insultos que recibe día tras día por parte de gente anónima, Aurah ha sido la autora de alguno de ellos.

"Una de las malas personas que me insulta por mi peso, por mis kilos, y que me llama fea constantemente es Aurah Ruiz. Sí, esa que va de buena gente y es una chusma. Esa que va de que pasa de mí, pero todavía después de tanto tiempo sigue obsesionada conmigo", ha comenzando escribiendo la exconcursante de 'Supervivientes', muy enfadada.

Steisy ha cargado duramente contra la que fuera su compañera de programa, dejando entrever que la canaria habría iniciado esta discusión para ganar popularidad: "Como a la gente le importada una mierda que vuelva con su ex, ya no sabe qué hacer para que le suban los seguidores. Sé que me necesitas para tener fama y, como me das pena, este mensaje es para ti. Gracias por llamarme gorda, has quedado fatal porque todo el mundo sabe cómo eres de mala".

"Todos tus ex te temen por las cosas que les has hecho. De una niña que te insulta por tu peso no puedes esperar nada bueno. Señora busca fortunas, que no te quieren ni los piojos", ha terminado escribiendo Steisy, dedicándole unas durísimas palabras a la exconcursante de 'GH' tras recibir supuestamente comentarios por su parte criticando su cambio físico.

La dura respuesta de Aurah Ruiz a Steisy

Unas palabras de las que Aurah Ruiz no ha dudado en defenderse. También a través de sus 'stories' de Instagram, la ex de Jesé Rodríguez ha estallado contra Steisy, desvelando el verdadero origen de este enfrentamiento: "Yo nunca te he nombrado para nada, porque no se nada de tu vida ni me importa. Solo te conocí en 'MyHyV', donde me denigraste, te reíste de mí y me trataste como una basura. Yo me callaba porque era nueva en ese mundo y no soy de esa clase de personas".

Además, la canaria ha desmentido que en ningún momento se haya referido a la exsuperviviente en esos términos, asegurando que habría sido la propia Steisy la que en un pasado de hubiera burlado de ella y la dura situación que vive con su hijo: "No sé nada de ti, ni siquiera que existes. Las únicas veces que he respondido es porque tú has empezado a insultar. Jamás te he llamado gorda, no me importa si estás flaca, si estás bien o si estás mal, porque no eres nadie en mi vida. No hay ningún sitio donde te haya llamado eso. Has sido tú quién te has reído de mi desgracia, de la enfermedad de mi hijo y de mi sufrimiento".