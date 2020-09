Nyno Vargas muestra su cambio físico tras 'Supervivientes': "Recién duchado"

Pues esos tres meses (y algo más) es lo que le ha bastado a Nyno Vargas para impactar a sus fans con el alucinante cambio físico que ha experimentado. Si bien es verdad que no sabemos exactamente el peso que ha ganado, no hace falta más que ver su última publicación en Instagram para comprobar que el cantante vuelve a ser el mismo de siempre.

Y, si me apuras, ahora es un Nyno todavía más contorneado y musculado. Y no lo digo yo, lo dicen sus seguidores, que han alucinado con el torso desnudo del intérprete de ‘Hola, Nena’. “Foto espejo al natural recién duchado que, además, voy a borrar”, anunciaba el joven junto a una imagen en la que podíamos verle tan solo con un pantalón corto, dejando al descubierto su impactante six-pack.

Nyno Vargas se pronuncia en exclusiva sobre la polémica de Omar Montes

En plena pandemia y época de rebrotes, los músicos no están atravesando su mejor momento y el exsuperviviente no es inmune a esta crisis. "No sabemos qué va a pasar con mi disco porque no se pueden hacer firmas y muchas salas no están abiertas", nos explicaba con total sinceridad el valenciano, que se ha convertido en todo un referente de la música urbana de nuestro país.