Psicóloga y madre de familia numerosa: la nueva vida de Isabel Aboy, María de 'Médico de famlia'

Hay títulos que han marcado un antes y un después en la historia española de la televisión y uno de ellos es ‘Médico de familia’, la popular serie de Telecinco que fue un auténtico ‘boom’ en los noventa. La familia madrileña encabezada por Nacho Martín (Emilio Aragón), viudo a cargo de tres hijos y un sobrino, robó el corazón a miles de telespectadores, que no se despegaban del televisor semana tras semana.

En 2001, la volvimos a ver en pantalla en otra de las series de la cadena con un mayor número de adeptos, ‘Periodistas’ . En la ficción, donde participaron actores de la talle de José Coronado, Belén Rueda, Pepón Nieto o Amparo Larrañaga, Isabel Aboy se metió en la piel de la becaria Berta Rocha. La nueva imagen de la actriz, con una estética totalmente contraria a la que mostraba como hija ficticia de Emilio Aragón, no dejó indiferente a nadie. No obstante, aunque volvió a encandilar a los seriéfilos, tomó una drástica decisión: dejar de lado el mundo de la televisión para centrarse en sus estudios universitarios.

Un año después del enlace, la pareja traía al mundo a su primera hija en común y, tiempo después, en octubre de 2016, el nombre de la exactriz volvía a ocupar titulares. Los medios se hacían eco de la segunda maternidad de la madrileña, que formaba una bonita familia numerosa con su marido tras dar a luz a mellizos. No obstante, poco más se sabe de la esfera más íntima de la que diera vida a María Martín, quien incluso ha optado por no exponerse en redes sociales. Sin embargo, el caso de Isabel no ha sido único. A excepción de Aarón Guerrero, Chechu en la ficción, el resto del reparto más joven de ‘Médico de familia’ también ha optado por otros derroteros que nada tienen que ver con la pequeña pantalla.