Susana 'GH' se sincera tras operarse el pecho: "Me desmayé y no paraba de vomitar"

A través de sus 'stories' de Instagram, la murciana ha comenzado a explicar todo: "Bueno, os voy a contar un poco, porque me estoy haciendo muchísimo de rogar. La verdad es que he pasado unos días un poco horribles. Me operé el pecho y no fui persona en todo el día. El martes también estuve bastante mal porque, al salir de la anestesia, me desmayé y no paraba de vomitar. Fue horrible, no lo quiero ni recordar". La influencer ha contado que el resto de días que han pasado también ha estado bastante "pachucha". Ahora, que se encuentra un poco mejor, ha querido contar todo y dar más detalles de su retoque.