Susana Megan 'MyHyV' aclara si está embarazada y si se ha operado el pecho: "Me preguntáis mucho"

Susana Megan ha vuelto. Hace unos meses la que fuera pretendienta de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' aseguraba haber tocado fondo: "Me siento un poco triste, no puedo llevarlo", decía entre lágrimas en el que había sido su último vídeo de mtmad hasta la fecha.

Susana Megan responde también a sus 'haters'

Además, estos últimos meses Susana ha tenido que hacer frente a las críticas que ha recibido a través de las redes sociales. "Me parece feísimo. Comentarios como "te has puesto de buen año" o "se te notan los kilitos de más"...A mí jamás se me ocurriría escribir este tipo de mensajes a nadie ¿Os dais cuenta del trauma que le podéis crear a alguien?", ha comentado muy indignada antes sus seguidores. No te pierdas la segunda parte del vídeo para conocer todas y cada una de sus respuestas: