Noemí Merino 'GH' rompe a llorar tras ser madre: "Lo estoy pasando muy mal"

La exconcursante de 'GH' concede una dura entrevista tras ser madre

Noemí Merino, exconcursante de 'Gran Hermano', se ha sincerado en una de sus entrevistas más duras. Lo ha hecho en Biosfera TV, donde ya confesó durante su embarazo que , exconcursante de '', se ha sincerado en una de sus entrevistas más duras. Lo ha hecho en Biosfera TV, donde ya confesó durante su embarazo que se había planteado incluso la posibilidad de abortar . Ahora, Noemí ha vuelto para relatar las dificultades a las que se está enfrentando tras haber dado a luz a su primera hija.

La exconcursante del reality más famoso de Guadalix ha confesado que tras contar lo difícil que fue para ella aceptar que iba a ser madre, recibió un montón de mensajes de cariño y apoyo que le ayudaron mucho. Le aseguraban que cuando viera la carita de su pequeña todo cambiaría y así fue. "Tienes ese instinto que antes no tenía", explica.

Noemí tuvo serias dudas de continuar con su embarazo y ha querido aclarar qué es lo que pasó exactamente para que le surgieran tantas dudas: "Fui ingresada a los 5 o 6 meses. A la niña no le estaba llegando el oxígeno (...) Me afectó muchísimo". La canaria fue consciente de que si estaba mal su bebé también lo sentiría, por lo que era muy importante recomponerse y cuidarse para tener un buen proceso de embarazo. Ella no podía hacer esfuerzos y tuvieron que controlarle la respiración en todo momento.

Gracias al control por parte de los médicos, la exconcursante de 'GH' pudo controlar todo y finalmente consiguió que le llegara la respiración a su hija. Cuando decidieron seguir adelante con el embarazo y le dijeron que hasta que no naciera no podrían saber realmente si su pequeña estaba bien o no. "Mi niña no tiene cuello, es bastante ancho y por eso eran los problemas. Le han hecho unas pruebas. Las pruebas dijeron que la niña estaba bien y que no pasaba nada. Hubo unos meses de incertidumbre, quería verle la carita pero también saber si estaba bien". Además, Noemí Merino ha contado por primera vez que la pequeña nació por cesárea porque su niña "venía de culete".

Noemí Merino le manda un mensaje a su hija Irina

El momento más duro de su entrevista ha llegado cuando se ha dirigido a su hija, consciente de que algún día podrá ver todo. "Lo siento Irina. Cuando veas esto en un futuro, diciendo que no me veía siendo madre, que estoy criando a una niña y que no veo como madre, pero mi amor yo te quiero. Y quiero criarte, quiero estar contigo toda la vida y vas a ser la niña más protegida del mundo, pero perdóname".