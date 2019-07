Susana Megan 'MyHyV' se sincera: "Me siento un poco triste, no puedo llevarlo"

Susana Megan no puede más. La que fuera pretendienta de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' no está atravesando su mejor momento y ha explotado. "Llega un momento en el que te saturas", explica al borde del llanto. Susana ha aprovechado su último vídeo de mtmad, por el momento, para explicar cómo se sienta y sincerarse con todos sus seguidores.

La expretendienta de 'MyHyV' se sincera

Sin embargo, Susana ha tocado fondo y ha dicho basta. "Me siento un poco... No voy a decir perdedora pero sí que me siento un poco triste por no poder llevarlo", confiesa la alicantina con lágrimas en los ojos y la voz rota. Y es que todo esta situación ha llevado a Susana a sufrir una crisis de nervios. No dejes de ver la segunda parte del vídeo si quieres conocer todos los detalles.