Así ha sido como ha comenzado a explicar todos los detalles de su ausencia a través de las redes: “Evidentemente, si paso de subir 20 historias de Instagram diarias a una o dos saltan las alarmas. Como no quiero crear misterio, voy a responderos. Estoy perfectamente”. Tras señalar esto, la influencer ha confesado que la semana pasada comenzó a encontrarse mal y que no sabía qué le ocurría.

Esta ha sido la verdadera razón por la que la ex de Gonzalo Montoya ha estado tan desaparecida, algo que ha querido aclarar ahora tras ver los numerosos mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores. “Por eso he estado más ausente. No me encontraba mal ni nada, pero he aprovechado que estaba en casa para hacer un montón de cosas y he estado desconectada del móvil”.