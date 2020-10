Después de una temporada complicada, marcada por su ruptura con Merche, Arturo Requejo ha recuperado definitivamente la sonrisa. El vasco ha encontrado de nuevo el amor de la mano de una profesora de yoga, disciplina en la que precisamente está volcado por completo. La afortunada se llama Tamara y el exconcursante de ' Gran Hermano ' desea gritar a los cuatro vientos el feliz momento que está atravesando junto a su novia , a pesar de no querer saber nada de la esfera mediática.

Tanto es así que, tras haber ‘presentado’ a su chica en redes sociales, el ex gran hermano ha continuado haciendo testigos a sus miles de seguidores de Instagram de la bonita historia de amor que está viviendo al lado de la joven instructora de 'hatha' y 'ashtanga'. Sin embargo, él no es el único que parece querer hacer partícipes al resto de este inesperado flechazo. Tamara también se ha encargado de compartir con sus ‘followers’ el intenso romance que está protagonizando con el ex de la cantante de ‘Eras tú’.