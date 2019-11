Suso Álvarez y Alejandro Albalá se pronuncian sobre el caso Cantora: "Es de locos el caso este"

Alejandro Albalá ha utilizado su perfil de Twitter para pronunciarse al respecto. Este ha sido el mensaje que ha publicando utilizando esta vía: "Es de locos el caso este, ¿no? Algunos se suman a la tontería y hacen 'fakes'. ¿Os imagináis mandando yo eso? Estoy llorando hasta yo jajaja". A juzgar por sus palabras, el ex de Isa Pantoja niega cualquier información vertida sobre él tras ser relacionado con una inexistente modelo rusa.

Suso Álvarez también ha hablado y lo ha hecho en su perfil de Instagram. Estas han sido sus escuetas palabras en relación a este asunto: "Sobre la polémica de Cantora, no me pienso pronunciar hasta el fin de semana en el programa para el que trabajo y me debo. Gracias, pero estoy escuchando muchas mentiras". Tal y como el mismo ha señalado, tendremos que esperar al fin de semana para ver unas declaraciones más distendidas en 'Viva la vida'. Lo que sí que ha dejado claro es que ha escuchado mentiras sobre este tema, algo que seguramente aclarará en el citado programa de Telecinco.