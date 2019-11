Asraf Beno 'GH VIP' habla de su futuro con Isa Pantoja: "Me encantaría ser papá junto a ella"

Con él nos hemos acercado hasta el restaurante Al Mounia para revivir, en una sesión de fotos , la cultura marroquí tan presente en su familia. Durante el encuentro, Asraf, aunque no sea muy hablador, nos ha explicado lo feliz que está en esta etapa de su vida, en la que no le falta de nada: ni amor, ni trabajo... ¡ni un nuevo single que sacará muy pronto!

Pues me encuentro muy bien, de shotting y haciendo lo que me gusta.

Buenísima, no me llevo con nadie mal. En el programa, con nadie…

El viaje fue chulísimo. Muy bien. Me llevo genial. Somos dos traviesos, no hay quien nos pare. A Isa, Albertito y yo la tenemos loca.

Pasé de ser anónimo a salir de ‘GH VIP’ y ser conocido. Además, salgo de ‘Gran Hermano’ y me ennovio con la hija de Isabel Pantoja. Un auténtico shock. No shock, estaba como soñando, era un mundo de película. Que te siga la prensa… Fue muy fuerte.

Fue bastante duro. Sobre todo cuando no lo has hecho con mala intención, pero no voy a hablar otra vez del tema. Es un tema que me ha hecho bastante daño y prefiero olvidarlo.