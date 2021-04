Una enfermera de rasgos exóticos: así es Amanda, la joven que acompaña a Suso

Además, no hay fotografía que comparta que no esté acompañada de alguna estrofa de los poemas que más le inspiran. "No importa donde, ni con quién. La felicidad, el amor o el desamor va contigo allá donde estés. No es el lugar, eres tú", escribe la joven enfermera que, actualmente, se encuentra ejerciendo su profesión en la planta de maternidad del Hospital Clínico de Barcelona. Vamos, que Amanda es todo un partidazo y Suso Álvarez no parece estar dispuesto a dejarla escapar. ¿Estamos ante la nueva pareja de moda?