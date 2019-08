Tatiana 'GH': "Mi exmarido ha entrado por el balcón y me ha pegado una paliza"

Tatiana Malyshkina , exconcursante de ' Gran Hermano ', ha utilizado sus redes sociales para relatar un duro suceso que según ella le ha ocurrido. Concretamente, ha relatado todo a través de sus 'stories' de Instagram, donde ha comenzado así: "Bueno, como no tengo mi móvil y está roto lo voy a decir por aquí (el teléfono de una amiga). Esta mañana ha entrado por mi balcón mi exmarido y me ha pegado una paliza".

Como era de esperar, muchos de los seguidores de la exconcursante de 'GH' se han preocupado mandándole algunos mensajes. Tatiana ha respondido así ante esta reacción por parte de sus fans: "No me mandéis tantos mensajes para que lo denuncie porque ya lo he denunciado y bueno yo estoy bien. Que tengáis buen día de martes".

La rusa ha continuado explicando que a ella se le "ha acabado la vida". "Me ha reventado un poquito el labio. No se ve nada. Aparte me ha roto el teléfono. Ahora voy a subir una foto en mi Instagram para que veáis. Joder, ahora no tengo teléfono. Si vosotros tenéis algún telefonillo viejo, pues ya sabéis aquí estoy yo para recibirlo", ha comentado en dichos 'stories' de Instagram.