Techi reaparece irreconocible y es duramente criticada por su nuevo look

Con una media melena rubia platino, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha sorprendido con su nuevo 'look'. Aunque este no es el único cambio que han apuntado sus seguidores que, tras notar muy distinta a la ex de Kiko Rivera, no han dudado en preguntar por su nuevo aspecto, acusándola de no parecer la misma persona y no sabiendo muy bien qué se ha hecho exactamente. "¿Qué te has hecho? ¡Ni te he reconocido! He tenido que leer tu nombre", ha comentado una seguidora. Si quieres ver el increíble cambio de Techi, ¡dale al play del vídeo!