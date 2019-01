Francisco Rivera se pronuncia sobre la adicción a las drogas de Kiko Rivera

El extorero y hermano de Kiko Rivera ha hablado por primera vez sobre la confesión que Kiko hizo en 'GH DÚO' . Para sorpresa de todos, el hijo de Isabel Pantoja confesaba abiertamente que había superado una fuerte adicción a las drogas y que su mujer Irene Rosales había desempeñado un papel muy importante en ese proceso. Francisco Rivera no ha dudado en hablar al respecto.

Ahora que Kiko Rivera ha hecho esta aplaudida e inesperada confesión, su hermano Francisco Rivera no ha dudado en responder para 'Semana' y hablar sobre las palabras de su hermano. Mostrándose muy orgulloso por lo que ha hecho su hermano, Francisco Rivera ha confesado lo siguiente: "Ha sido valiente, ha sido muy valiente y seguro que ha servido para las personas que sufren esa enfermedad". Pero esto no es todo, según cuenta 'Lecturas', Fran Rivera ha confesado que "claro que lo sabía", aunque ha preferido no decir la manera en la que le ha ayudado: "Son cosas personales”, ha explicado.