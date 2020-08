Toñi Moreno, Emma García o Sandra Barneda: las telecinqueras se unen al Challenge accepted, el reto viral feminista

Marta López, que no se ha separado de Kiko Matamoros tras las complicaciones de su operación de vesícula, ha elegido una fotografía en la que no muestra su rostro para enviar un importante mensaje: “No me gustan demasiado los retos de este tipo, ya que las cosas se consiguen actuando, no poniendo un post, aunque cualquier cosa que recuerde que somos compañeras y no enemigas, y que debemos potenciarnos, no apagarnos, me parece positivo. Menos competitividad entre nosotras, nadie es mejor que nadie. Lo único que nos diferencia es nuestro interior. Potenciemos eso. Aceptad el reto, amigas”.