Toñi y Dolores se llevan a las mil maravillas. Por eso, cuando la presentadora ha aparecido en su casa con un cachorrito su madre no ha podido contener la emoción. Sosteniéndolo en brazos y con una sonrisa de oreja a oreja, la madre de Toñi Moreno no puede estar más feliz. "Hoy le he regalado un perro y esa es su cara. ¿¿Puedo estar más enamorada de mi madre?? ", comenta la que fuera presentadora de 'Viva la Vida' en su cuenta de Instagram.

La imagen no ha parado de recibir 'likes' y comentarios en los que se alaba la buena relación entre madre e hija y animan a Toñi a disfrutar mucho de Dolores mientras pueda. No obstante, en redes sociales nunca nada es de color de rosa, y los comentarios de personas diciendo que "los animales no se regalan" o que "no se compran, se adoptan", también abundan en la publicación.