Toñi Moreno narra el accidente por que ha acudido de urgencias al hospital

"Hoy caen 48 años ¡y no sé cómo han pasado tan rápido!", ha comenzado señalando la presentadora, obviando en un primer momento esta estampa que tanto ha preocupado a sus seguidores. "Aquí me tenéis, con la pata tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían estar ahí. Una semana de reposo y lista", ha continuado puntualizado la mamá de Lola, que va a tener que poner en 'stand by' su rutina para recuperarse de esta lesión por la que ha tenido que acudir al hospital de urgencias.