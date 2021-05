"Yo he sido muy madre siempre. He sido madre de mis hermanas, he sido madre de mi madre, de mi padre, de todos”, ha dicho la andaluza ante la pregunta de por qué decidió tener a Lola a los 46 años . Además, Toñi ha querido pronunciarse sobre quedarse embarazada a su edad: “Es un acto precioso pero de locura . Si te lo piensas mucho no lo haces".

La periodista también ha hablado de lo duro que es tomar la decisión de ser madre en su profesión: "Tú sabes cómo es la historia. Cuando tienes un programa que funciona no te vas por si te quedas sin trabajo y cuando no lo tienes no te quedas embarazada porque estás tiesa". "Entonces nunca era el momento y a los 45 años me subí al tren, me metí y salió bien y aquí está mi Lola", añadía Moreno con una sonrisa.