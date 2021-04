Lo ha hecho a través de una charla por Instagram con Vodafone España en la que la expresantadora de 'MyHyV' ha ido relatando cómo tocó fondo y de lo que se valió para "resurgir y hacerlo con más brío", tal como ella misma ha manifestado. Fue un momento en el que ella lo tuvo todo y de la noche a la mañana lo perdió. "Hace cinco años yo me quedo sin trabajo, con una depresión como un caballo en mi casa" y añade que a eso se le unieron problemas económicos por culpa de un asesor. "Me quedé sin un euro. No tenía dinero, no tenía trabajo, ni perspectiva".