Así fue como comenzó esta historia de amor que se fraguó a fuego lento entre los hornos de la pizzería en la que trabajaban en Pamplona. Su primer hijo fue para ellos como un auténtico soplo de vida. Lo que ellos no sabían, es que aquel pequeño iba a ser tan solo el primero de muchos.

Ya con 16 años y convertido en todo un hombre , Verdeliss no podría estar más orgullosa de su primogénito. " Cursa bachillerato , podría emanciparse y en países como Estados Unidos tendría edad para sacarse el carnet de conducir. Dieciséis años atrás puso mi mundo patas arriba, pero me enseñó el sentimiento más infinito, puro y maravilloso: el amor de madre", escribía la exconcursante de 'GH VIP' el pasado 30 de septiembre, día en el que Aimar cumple años.

Y siempre con una sonrisa enorme dibujada en su rostro. Y es que si algo caracteriza a Laia es la vitalidad que desprende. Además, el pasado mes de mayo la pequeña cumplió uno de sus mayores sueños: ganar una medalla de oro en gimnasia rítmica . "No os negaré que estoy orgullosa. Además, mientras retransmitían la exhibición, la locutora ha mencionado a Laia como 'la niña que está siempre sonriendo'. Este es el mayor premio del deporte", señalaba orgullosa la que fuera habitante de Guadalix de la Sierra.

Un día cargado de emoción en el que su regalo más ilusionante fue la equipación de fútbol de la Real Sociedad. Y es que Julen sueña con cumplir algún día su sueño de ser futbolista y es por eso que no cesa en su empeño y siempre podemos verle jugando y aprendiendo nuevos trucos desde el jardín de su casa.

Eider y Anne llegaron al mundo de la mano para no volver a soltarse nunca más. Las mellizas son inseparables y su sola presencia ya es capaz de llenar la casa de vida. Sus ocurrencias tienen completamente fascinada a Verdeliss , que comparte con sus seguidores la genialidad de estas dos pequeñas, que son capaces de convertir lo más nimio en aventura.

Seis años han pasado ya desde que este terremoto convertido en dos preciosidades llegara a la vida de Estefi, que todavía no puede creerse lo veloz que pasa el tiempo. "Hijas mías, como la noche y el día es vuestra personalidad y vuestro físico...pero la naturaleza os creo juntitas para complementaros a la perfección. Y así, unidas, sopláis vuestras velitas", escribía el pasado mes de enero, que las mellizas organizaron una auténtica fiesta para celebrar su cumpleaños.

Y es que para Eider y Anne cualquier oportunidad es buena para sacar sus mejores galas , lucir sus complementos, maquillarse con una precisión pasmosa y pintarse las uñas con colores fantasía. Como dos auténticas 'fashion victims' no es raro ver a las mellizas taconear por la casa y divertirse con sus disfraces de princesa Disney.

Llegó prematuramente al mundo con mucha fragilidad. Sin embargo, tres años después esta pequeñina ha demostrado que ella de frágil no tiene nada. A su corta edad, Miren ha demostrado tener las cosas muy claras. Su personalidad es uno de sus fuertes , pero aunque pueda parecer que tiene mucho carácter , Miren en realidad es un trocito de pan.

La que hasta hace unos días fuera la pequeña de la casa es pura dulzura, pero su mote de 'la jefa' de la casa no le viene de casualidad. "Llegaste pequeñita, para pisar en grande. Ay, Miren, la huella que has dejado", escribía su mamá, que está especialmente orgullosa de ella. Y es que su pronta llegada al mundo no le ha puesto lasa cosas nada fáciles a Miren, que a sus tres añitos todavía sigue teniendo problemas para comunicarse.