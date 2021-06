La influencer ha confesado que ser madre de tantos niños no es fácil pero que te ayuda a cambiar las perspectiva respecto a los primeros: "Yo no tengo nada que ver con la madre que fui a los 20 años. Ahora me dejo llevar más. Cada vez soy más madre espectadora y menos madre dirigente". Además, Verdeliss ha asegurado que "me agobiaba más con un hijo que con siete. Ahí me sentía novata. Ya no invierto tanto desgaste mental en estas preocupaciones".