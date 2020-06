De morena y presumiendo de hermano: el pasado de Ivana tras 'Supervivientes'

Hubo una I vana Icardi antes de ‘ Supervivientes 2020’, pero mucho antes también de Gianmarco, de ‘Grande Fratello’ y de su distanciamiento con su hermano, el futbolista Mauro Icardi. Como ya se sinceró durante su paso por ‘el puente de las emociones’ en el concurso de supervivencia, los últimos años le han ido distanciando cada vez más de su hermano Mauro. Pero no siempre fue así: hubo un tiempo en que Ivana y él eran inseparables, iban siempre de la mano y disfrutaban juntos de sus hermanos pequeños y del resto de su familia. Pero de eso hace ya más de cinco años.

La relación de Ivana en redes con su hermano antes de entrar en 'Supervivientes'

Como en aquella imagen de marzo de 2015, Ivana ahora recuerda aquellos momentos en blanco y negro. Por entonces, Ivana celebraba la Navidad junto a toda su familia y la silla de su hermano Mauro aún no estaba vacía:

No es esta la única imagen que Ivana comparte junto a su querido hermano, como en aquel momento, la joven argentina aprovechaba sus redes sociales para desearle toda la suerte del mundo a Mauro en su carrera hacia el estrellato como futbolista:

Con gafas, morena y flequillo: el pasado irreconocible de Ivana

No es este el único cambio que guarda Ivana con el pasado: revisando sus redes sociales, encontramos a una Ivana muy cambiada, con el pelo totalmente moreno y un aspecto menos dulce que el actual. Aunque la belleza de Ivana es inconfudible, cuesta reconocer en esta joven de hace cinco años a la actual superviviente. Con gafas, de pelo moreno, con flequillo... ¡Cualquiera diría que es la misma persona!:

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte recuerdos de su exnovio en redes

Pero eso no es todo, la argentina aún guarda múltiples recuerdos y fotografías de su exnovio Luisfa Galesio. Ambos se conocieron en la casa del ‘Gran Hermano’ argentino, y salieron de allí como los dos semifinalistas del concurso... ¡Y como pareja! Las frases de amor que le dedicaba Ivana en redes a su chico no tienen desperdicio: "Lo más lindo del camino es recorrerlo a tu lado,siempre con una sonrisa, siempre cerquita, de la mano... porque los momentos con vos son únicos y porque no los cambio por nada. Te amoooooo acá y en cualquier lugar del mundo".