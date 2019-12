Violeta Mangriñán hace referencia a Julen y Fabio en su colección de ropa: "Me encanta que os haya gustado"

Violeta Mangriñán dedica un guiño a Julen en el lanzamiento de su línea de ropa

Sin embargo, ha habido otro detalle que no hemos podido dejar pasar por alto con el lanzamiento de estas dos primeras prendas de su marca de ropa. Se trata de un símbolo que mucho tiene que ver con su exnovio Julen . La extronista ha diseñado una chaqueta vaquera en color negro a la que ha añadido algunos de los iconos más significativos e importantes de su vida: Una 'V' de Violeta, el tatuaje que tiene en común con Fabio, el nombre de su hermana ¡y el león que se tatuó como muestra de amor hacia Julen !

Y es que, para aquellos que no lo recuerden, el león era el icono por excelencia que la pareja utilizaba al compartir todas sus fotos de amor en las redes. "El amor, sin locura, no es amor", escribía la exsuperviviente cuando compartió por primera vez la imagen del 'tattoo' que se había hecho por su amor por Julen. Ahora, la valenciana ha decidido añadir a su primera colección de ropa este símbolo tan significativo. ¿Será un guiño para su ex?