Sin embargo, el motivo de estas inyecciones no era otro que su contagio por Covid-19, del que se contagió en plena oleada de Ómicron. "Me tenía que pinchar cada día la heparina en la tripita durante dos semanas al estar embarazada con Covid. No sabéis lo que bien que Fabio me cuidó, vale para todo", ha señalado la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.