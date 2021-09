"Gracias por estar ahí siempre, por vivir conmigo cada cosa que me pasa. Tanto lo bueno, como lo malo. Sois como una familia de verdad. En breves podré empezar con las obras de mi futura casa. Estoy que no me lo creo. Ya sabéis cuántos dolores de cabeza me ha traído esto...", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes', junto a una fotografía en la que ha hecho pública la noticia por la que tanto ha estado luchando estos meses atrás.