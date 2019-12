Violeta 'MyHyV' confiesa los retoques estéticos que se ha hecho: "Para eso están las clínicas estéticas"

Ya está aquí uno de los vídeos más esperados tanto por sus seguidores, como por sus 'haters'. La que fuera tronista de ' MyHyV ' ha confesado en su último capítulo de mtmad todos los retoques a los que se ha sometido hasta la fecha. Violeta Mangriñan no se avergüenza de las veces que ha decidido ponerse en manos de un experto para mejorar su apariencia y ha explicado frente a la cámara el por qué de todos y cada uno de sus retoquitos que, para su gusto, no han sido demasiados.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comenzado recordando cómo fue su adolescencia. "Era la típica palito de escoba, sin tetitas ni nada...y así fue hasta que me operé", ha reconocido hablando, así, de su primer retoque de estética: el pecho. Después llegó la bichectomía , mediante la que eliminó la grasa interna de sus mejillas, que le hacía tener "la cara muy redondita". "Me quité las bolas de billar para afinarme un poquito la cara y hace poco me pinché botox en la mandíbula", ha confesado la extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ', que se ha dado cuenta que padece de bruxismo. Un problema al que ya está poniendo remedio.

Violeta 'MyHyV' enumera todos sus complejos y retoques estéticos

"Me llaman polioperada pero no me he hecho tanto", ha declarado la de Valencia que, sin embargo, no descarta volver a retocarse en un futuro próximo. ¿Qué será lo que tiene en mente hacerse?, ¿por qué no se lo ha hecho todavía?", ¿qué le ha frenado? y ¿por qué tiene tantos complejos? A estas y a otras muchas preguntas ha respondido Violeta en su último capítulo de mtmad.