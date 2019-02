Isa Pantoja y Asraf 'GH' muestran su primera foto juntos como pareja

Son muchos los que han dudado de la veracidad de su amor. Hasta hemos podido ver como Asrafcon Isa Pantoja. El exmíster aseguraba que no iba a consentir que nadie perturbara el dulce momento que está viviendo junto a la que fuera novia de Alejandro Albalá. Y la pareja deicidió responder a todos los que no se creen su relación con unas imágenes de ellos juntos, por primera vez, en la cama. A ritmo de reggaeton y tumbados en la cama, Isa Pantoja publicaba una storie en su perfil de Instagram, que Asraf no ha dudado en compartir.