Yoli 'GH' aclara si pertenece a una secta: "Quería volver a sentir que estaba viva"

"Me olvidé de mi misma. Me focalicé en el físico y en el trabajo. Deseaba volver a ser yo... Volver a sentir que estaba viva", explica la 'influencer', que ha comparado esta experiencia con su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: "Mucha gente me pregunta qué tal es la experiencia de 'Gran Hermano' y sí, es muy guay pero os puedo asegurar que este entrenamiento es una experiencia multiplicada por diez".