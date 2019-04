Yoli 'GH' preocupa a sus seguidores con su última confesión en redes: "No tengo palabras"

telecinco.es

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de 'stories' en los que lanza un mensaje que ha dejado preocupados a sus seguidores. Aunque parecía que Yoli había conseguido, por fin, poner punto y final a su separación con Jonathan, la ex gran hermana sigue luchando día a día para encontrar de nuevo su camino.

Cabizbaja y al borde del llanto, así ha reaparecido Yoli en sus redes sociales. La ex concursante de 'GH 15' ha publicado una serie de 'stories' de Instagram en los que ha explicado el motivo de su ausencia en redes en los últimos días. Una explicación que, lejos de tranquilizar a sus seguidores, los ha dejado aún más consternados. "Bueno, ¿por dónde empiezo?... Me estáis preguntando mogollón que dónde estoy, que qué me ha pasado, que no he subido nada... Este fin de semana ha sido increíble, de verdad. No tengo palabras".

La cosa no ha quedado ahí y Yoli ha seguido así: "Estoy todavía en una especie de nube, de sueño... no sé, es una cosa muy rara", comenzaba explicando la influencer. "Estoy haciendo un curso de desarrollo personal. Un curso de mindset y coaching en el que te encuentras a ti mismo. Este fin de semana ha sido impresionante, no podría definirlo con otra palabra. Voy a estar unos días un poco inestable…o rara. Más rara de lo que estáis acostumbrados habitualmente. Entonces no lo tengáis muy en cuenta porque lo que aprenda lo voy a transmitir aquí con todos vosotros".

La complicada etapa personal que atraviesa la exconcursante de 'Gran Hermano'

A finales del año pasado la ex gran hermana confirmaba su ruptura con Jonathan y hace unos meses se derrumbaba al decir adiós a la casa familiar que había compartido durante cuatro años con su pareja y su hija Valeria. Además, a toda esta complicada situación se sumaba un dramático episodio que había vivido con su casera. "Me ha robado unos 6.000 euros", explicaba Yoli entre lágrimas.

Estos 'stories' de Instagram han pillado por sorpresa a sus más de 460 mil seguidores en Instagram, pues la joven parecía haber levantado cabeza. Hace apenas un mes la exconcursante de 'GH' explicaba a través de su canal de 'mtmad', llamado 'Making LoveYoli', que había dejado a un lado los prejuicios y había decidido lanzarse a las apps de ligoteo para concertar citas con otros chicos.

"Perdonadme si estoy un poco 'missing', pero es un momento que me viene bien para mí. Tanto mi cuerpo, como mi mente, me lo estaban pidiendo a gritos y no estaba sabiendo escucharlo. Así que nada, os mando un besito y disfrutad de vuestra vida", finalizaba Yoli con gesto serio. Si quieres conocer todos los detalles, dale al 'play' del siguiente vídeo: