Violeta responde con un topless a los que la critican por su delgadez tras 'Supervivientes'

Pese a esta valiente respuesta de Violeta, los comentarios negativos no han cesado: "Estás en los huesos", "Tienes que engordar un poquito", "Esqueleto", "Vaya cuerpo escombro" o "Pareces un palillo", son algunos de los mensajes que ha recibido la concursante de 'Supervivientes' en su última publicación. "Lo lógico es venir más delgada de allí. Obviamente no estoy sana. Me fui del 'reality' por problemas de salud", recalcaba Violeta, que aún sigue sufriendo estragos a causa de su salud , que le obligó abandonar la isla prácticamente a las puertas de la gran final.